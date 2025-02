VEJA VÍDEO

Cíntia Chagas celebra chegada do Carnaval com samba no pé e é atacada: 'Falsa católica'

A influenciadora resgatou um vídeo treinando em casa para desfilar na folia

Elis Freire

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 19:40

Cíntia Chagas em vídeo sambando nas suas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A professora de Letras e influenciadora Cíntia Chagas foi alvo de ataques nas redes sociais ao celebrar a chegada do Carnaval 2025 com um vídeo sambando dentro de casa. Católica e defensora da “mulher fina”, internautas viram hipocrisia na postagem e enxeram as redes da influencer com xingamentos. >

“Ridícula”, “Católica de Taubaté”, “diabólica” foram alguns dos adjetivos atribuídos a Cíntia, apenas por aparecer em vídeo treinando samba para ser musa de camarote no Carnaval de 2023. >

Na postagem, Cíntia brincou com Patrícia Poeta, criticada pela falta de molejo ao representar a Grande Rio. “ Patrícia Poeta, você não está sozinha! Esta sou eu, bonecão do posto em 2023. De lá para cá, não melhorou. O que será de mim neste carnaval, na São Clemente, ó seguidor?”, questionou a influenciadora que estará nas avenidas no Carnaval deste ano.>