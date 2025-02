BBB 25

Big Fone vai tocar e eliminar brother direto? Globo estuda possibilidades

Segundo colunista, uma mudança radical inédita pode mexer a casa do BBB 25

A Globo estuda a possibilidade de tomar uma decisão que iria mudar radicalmente o BBB 25: usar o Big Fone para eliminação direta de participantes, sem recorrer a tradicional votação do público. A informação é do colunista Alessandro Lo-Bianco do IG e, segundo ele, a ideia ainda divide opiniões nos bastidores. >