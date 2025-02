FIM DO NOIVADO

Término de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, do BBB 24, vira caso de Justiça

Casal anunciou separação no início de fevereiro



Esther Morais

Elis Freire

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 10:39

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O término do noivado entre Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, do BBB 24, virou caso de Justiça. A cunhã, como é conhecida a ex-participante do reality, acionou o Instagram devido aos comentários negativos, envolvendo até acusação de traição, sobre o fim do relacionamento. As informações são de Fábia Oliveira. >

A influenciadora afirma que os comentários são mentirosos e mal-intencionados e vem recebendo as mensagens desde o anúncio do término, no início de fevereiro deste ano. >

Pelo menos dois perfis são denunciados por disseminar ódio nas redes sociais. Um deles diz que a ex-BBB traiu Matheus. Ela nega. Esses perfis ainda seriam responsáveis por passar informações falsas para colunas de fofoca. O pedido é de que o Instagram dê os detalhes da identidade destes suspeitos.>

'Apenas incompatíveis': entenda o motivo do término

A notícia do fim do relacionamento foi publicada nos stories de Isa, com direito a uma carta aberta para os fãs. Juntos desde o confinamento no BBB 24, a manauara alegou que os dois apenas perceberam que eram “incompatíveis”.>

"Nosso sentimento nasceu de forma genuína e verdadeira, e assim permaneceu até hoje. Nos apaixonamos um pelo outro, especialmente pela simplicidade e pela história de vida que compartilhamos, tão parecida em muitos aspectos. Sempre buscamos o melhor que poderíamos ser juntos", começou ela, sobre o fim do romance com o gaúcho. >

A dançarina agradeceu o apoio dos fãs e explicou o motivo da decisão do casal. "A verdade é simples: somos apenas incompatíveis. E, por isso, escolhemos encerrar aqui, guardando nosso sentimento e as boas memórias que construímos juntos. Pedimos que não se deixem levar por especulações infundadas", anunciou Isabelle.>

O casal noivou em novembro do ano passado em frente ao castelo da Disney, na França, mas, já no início desta semana haviam rumores que o noivado estaria chegando ao fim. Isabelle, porém, rebateu a informação de que os dois queriam terminar, mas permaneciam juntos por pressão dos fãs.>