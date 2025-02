POLÊMICA

Amiga expõe bastidores do noivado de Isabelle e Matheus: 'Tinha roteiro'

Áudio revela que ex-BBB teria tratado relação como um "roteiro"

Dias após o fim do noivado entre os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral, um áudio polêmico veio à tona, trazendo novos desdobramentos sobre o relacionamento. Segundo a coluna de Erlan Bastos, no EM OFF, uma amiga da cunhã-poranga do Boi Garantido afirmou que a relação teria sido planejada como um "roteiro". >