ORDEM JUDICIAL DESRESPEITADA

Reincidente: advogado que violou tornozeleira eletrônica 67 vezes é preso no Imbuí

Ele responde a processo por extorsão e ameaça a ex-companheira

Em nota, a Polícia Civil informou que Paulo Roberto "foi preso em um cumprimento de mandado de prisão, efetuado por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira), na noite de terça-feira (18), no bairro do Imbuí. O mandado foi emitido após um descumprimento de medida protetiva, instituída em favor de sua ex-companheira. O suspeito segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário", diz a nota. O mandado expedido foi o de prisão preventiva. >

Com o histórico de medidas protetivas de violência contra mulheres diferentes, Paulo Roberto foi preso pela primeira vez em casa no bairro do Costa Azul, em Salvador, em 26 de junho do ano passado, após violar as medidas cautelares contra uma ex-namorada, a dentista e professora universitária Mariana Amorim, que, na ocasião, trabalhava e residia em Vitória da Conquista. >