EM TRATAMENTO

Thais Carla enfrenta problemas de saúde após fazer cirurgia bariátrica

Influenciadora contou que problema se agravou com a cirurgia e iniciou tratamento

Thais Carla usou as redes sociais para desabafar sobre um efeito colateral que tem enfrentado após a cirurgia bariátrica realizada em abril. A influenciadora, que já perdeu 45 kg desde o procedimento, revelou que a queda de cabelo piorou de forma significativa nas últimas semanas.>

Ela explicou que a situação já vinha se agravando antes mesmo da cirurgia, mas piorou após o procedimento, por conta da dificuldade de absorção de vitaminas e nutrientes. “Estou tendo muita queda de cabelo, isso se agravou no pré-cirúrgico e também pós-cirurgia devido à pouca absorção de vitaminas e nutrientes. Preciso dar uma atenção a mais aos fios, então vim à dermatologista cuidar”, escreveu.>

Na última terça-feira (17), Thais também comemorou o retorno à academia, 50 dias depois da cirurgia. “Primeira vez que piso na academia depois da cirurgia. Bateu um pouco de medo misturado com timidez, como se fosse a primeira vez, mas vim e vou dar o meu melhor nessa nova jornada”, contou.>

A influenciadora fez sua primeira aparição pública após a bariátrica na semana passada, durante uma entrevista ao Jornal dos Famosos, da TV LeoDias. Emocionada, ela falou sobre a decisão de realizar a cirurgia pensando no bem-estar das filhas, Maria, de 8 anos, e Eva, de 4. Thais lembrou de uma viagem recente à Disney de Paris, quando as meninas perguntaram se ela poderia acompanhá-las nos brinquedos do parque. “É triste ficar falando isso, porque são minhas filhas e eu quero o melhor para elas, sabe? Então eu resolvi dar o melhor”, disse.>