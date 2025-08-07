NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: Samir é acusado de roubo e foge desesperado no capítulo desta quinta (7)

Trama de Walcyr Carrasco promete fortes emoções com plano cruel de Zulma e reviravoltas envolvendo Candinho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:00

Samir é acusado de roubo e foge desesperado Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quinta-feira (07) de Êta Mundo Melhor! traz momentos de tensão e emoção para os fãs da novela das 6. Em meio a uma grande confusão, Samir será injustamente acusado de roubar um camafeu e decidirá fugir para não ser preso.



A responsável por armar o plano é Zulma, que não medirá esforços para incriminar o garoto. Mesmo alegando inocência, Samir acaba acuado e foge do local. Candinho, sempre solidário, tenta proteger o menino, enquanto Estela se surpreende negativamente com a postura de Celso diante da situação.

Durante o caos, Anabela passa mal e deixa Estela desesperada. O garoto Samir busca abrigo no estábulo de Policarpo, onde encontra apoio inesperado de Picolé. Enquanto isso, Cunegundes coloca Quinzinho contra a parede e exige que ele escolha entre ela e Medeia, intensificando os conflitos familiares.

No hospital, Lauro revela à Estela uma notícia preocupante: Anabela corre o risco de perder a audição. Em meio a tudo isso, Candinho conta com a ajuda de Policarpo para encontrar Samir e tentar esclarecer toda a confusão.