EMOÇÃO

Simone Mendes se emociona ao reencontrar a avó de 92 anos na Bahia e comove fãs com carta aberta

Cantora relembrou a infância ao lado da avó Ailza, que criou ela e Simaria por cinco anos

Fernanda Varela

Publicado em 19 de junho de 2025 às 10:24

Simone Mendes emocionou os seguidores ao compartilhar um reencontro especial com a avó Ailza, de 92 anos, na Bahia. Em uma carta aberta publicada nas redes sociais, a cantora relembrou os cinco anos em que foi criada pela avó ao lado da irmã, a também cantora Simaria.>

A visita aconteceu horas antes de um show da artista em Irecê, cidade do interior baiano. Simone publicou fotos ao lado de Ailza e um vídeo do momento em que as duas se abraçam, com direito a beijo no rosto e palavras de carinho.>

Simone Mnedes e a avó 1 de 3

“Vó, com todo o carinho que mora dentro do meu coração quero te agradecer. Foram cinco anos em que você me criou com seu jeito de amar, anos que me marcaram profundamente”, escreveu Simone. “Você foi mais do que uma avó. Foi abraço que confortava, foi aquela voz firme que me ensinava o certo e o errado, mas sempre com ternura, acordando a gente com seu toca-fita ao som de Luiz Gonzaga!”, completou.>

No texto, Simone também destacou o valor das lembranças dessa fase da vida. “Te ver ali todos os dias, cuidando de mim e da minha irmã com aquele jeito único, é uma lembrança que guardo como um dos maiores presentes da vida. Vó, eu te amo com uma força que as palavras nem conseguem explicar direito.”>