ERA ELA!

Pai de Duda Guerra desmente boatos e revela quem aparece com a filha em vídeo que viralizou

Luciano Huck negou que fosse Benício de mãos dadas com a jovem

O pai de Duda Guerra se pronunciou sobre os boatos em torno do vídeo que mostra a influenciadora de mãos dadas com um rapaz em um shopping do Rio de Janeiro. Em conversa com a equipe do jornalista Leo Dias, ele confirmou que a jovem que aparece nas imagens é, de fato, sua filha, mas negou qualquer envolvimento dela com Benício Huck, ex-namorado da adolescente.>