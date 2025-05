DECIDIU FALAR

Duda Guerra quebra o silêncio e fala sobre término com Benício Huck

Influenciadora falou ainda sobre ex-sogros e Antonela Braga

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2025 às 15:44

Duda Guerra e Benício Huck Crédito: Reprodução

Depois de semanas sob os holofotes, Duda Guerra falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com Benício Huck, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck. Em entrevista ao portal LeoDias, a influenciadora de 16 anos disse, apesar da repercussão, os dois seguem em paz.>

“Estamos bem e seguindo nosso próprio caminho”, disse.>

O rompimento, que coincidiu com a explosão da chamada “treta teen”, gerou uma série de especulações nas redes sociais. Tudo começou após Duda publicar um vídeo com críticas a Antonela Braga, outra influenciadora adolescente. Ela ficou com ciúmes após a menina pedir para seguir um perfil privado de Benício no Instagram. A publicação não só viralizou como também arrastou Liz Macedo e Júlia Pimentel para o centro da confusão.>

“Não imaginava que meu post causaria tanta confusão”, admitiu Duda. Ela disse ainda que não teve oportunidade de conversar com as outras criadoras de conteúdo envolvidas no episódio. Curiosamente, Duda e Antonela estiveram na mesma festa nesta segunda-feira (12), durante um evento promovido por Thaís Vasconcellos, esposa do cantor Ferrugem.>

“Inclusive, eu nem a encontrei. Não a vi na festa”, afirmou.>

A influenciadora deixou claro que não pretende se pronunciar sobre os ex-sogros. “Não desejo mandar nenhum recado para Angélica e Luciano Huck.”>

Questionada sobre os efeitos da polêmica em sua saúde emocional, Duda demonstrou maturidade. “Eu acredito que tenho uma cabeça boa para lidar com a internet. Tem pessoas que ficam doentes com esse negócio de julgamento e crítica. Mas eu tento me blindar muito sobre essas situações.”>

Ela também revelou que, embora produza muito conteúdo, evita consumir o que circula nas redes. “Posto muito, mas consumo pouco. Justamente para não ficar vendo essas coisas. Acho que sou uma pessoa que consegue lidar bem com essas situações.”>