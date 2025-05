‘FOI DE TÁXI’

Namoro entre Duda Guerra e Benício Huck chega ao fim após polêmica, diz portal

Relação do jovem casal chegou ao fim após repercussão negativa envolvendo briga entre Duda e outras criadoras de conteúdo

O namoro entre Duda Guerra e Benício Huck chegou ao fim. De acordo com informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, o rompimento teria sido motivado pela recente polêmica envolvendo Duda e outras influenciadoras adolescentes. Fontes próximas ao casal revelaram que o filho do apresentador Luciano Huck e da apresentadora Angélica decidiu encerrar o relacionamento após o desgaste público causado pela situação. >

A crise entre as influenciadoras teve início quando internautas perceberam a ausência de Antonela Braga nos vídeos publicados durante uma viagem em grupo a Gramado (RS). O primeiro pronunciamento veio de Julia Pimentel, seguido por falas de outras meninas, como Liz, tentando explicar a situação e rebater as acusações de exclusão. Nas redes sociais, especialmente no TikTok de Antonela, seguidores questionaram seu bem-estar e apontaram um possível isolamento, destacando que ela aparecia abatida e sozinha nos conteúdos gravados no local.>