POLÊMICA

Por que a Record ignorou a eleição do novo papa?

Nas redes, internautas criticaram a ausência da emissora na cobertura do momento histórico

A ausência de cobertura da Record TV sobre a eleição do novo papa, mesmo diante da grande repercussão internacional e do destaque dado por outras emissoras brasileiras, levanta questionamentos sobre os motivos por trás da escolha editorial. >

A principal razão apontada por especialistas em mídia é a ligação direta entre a Record e a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, que também é dono da emissora. Historicamente, a Universal adota uma postura crítica em relação à Igreja Católica, o que impacta diretamente as decisões de cobertura jornalística da Record.>

“Não é de hoje que a Record evita dar destaque a eventos ligados ao catolicismo. Isso reflete o alinhamento da linha editorial com os interesses e valores da Igreja Universal”, explicam especialistas.>

Além disso, a estratégia da emissora parece priorizar narrativas alinhadas com sua base evangélica, deixando de lado acontecimentos católicos, mesmo quando de grande relevância mundial. O silêncio da Record frente à eleição papal foi interpretado por muitos como mais uma tentativa de se distanciar de símbolos do catolicismo, reforçando sua identidade religiosa.>

Com a decisão, a Record acabou ficando de fora de um dos momentos mais comentados do dia e, em vez de ganhar audiência, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais por ignorar um acontecimento que mobilizou milhões de fiéis ao redor do mundo.>