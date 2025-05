TELEVISÃO

Record ignora eleição do papa e emissoras cobrem o momento ao vivo

A emissora manteve a programação normal e virou alvo de críticas nas redes sociais.

A eleição do novo papa , anunciada na tarde desta quinta-feira (8) após a tradicional fumaça branca surgir na chaminé da Capela Sistina, mobilizou emissoras brasileiras como Globo e Band, que interromperam suas grades para cobrir o momento histórico. A Record TV, no entanto, seguiu com sua programação normal, gerando forte repercussão negativa nas redes sociais. >

Na Globo, a transmissão do Globo Esporte foi interrompida para a entrada do jornalista César Tralli, que conduziu a cobertura especial em tempo real, ao lado de especialistas como Gerson Camarotti. A Band seguiu pelo mesmo caminho: Craque Neto, apresentador de Os Donos da Bola, paralisou o programa esportivo para anunciar a chegada do novo pontífice. “Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”, celebrou Neto, utilizando sua frase de abertura que reflete sua ligação pessoal com a fé cristã.>