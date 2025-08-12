ECONOMIA

O que são as 'terras raras' do Brasil e por que elas viraram alvo de disputa da nova corrida tecnológica global

As terras raras brasileiras são cruciais para a tecnologia moderna e atraem a atenção de potências mundiais

Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:36

Descubra por que o Brasil é uma peça-chave no tabuleiro global das terras raras, minerais estratégicos Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Brasil é o segundo maior detentor de terras raras do mundo, com 25% das reservas, atrás apenas da China. Esses minerais são indispensáveis na fabricação de alta tecnologia e estão no centro de disputas comerciais, especialmente com as sanções de Trump.

Os "superímãs", por exemplo, são componentes vitais em carros elétricos e equipamentos eletrônicos avançados feitos a partir desses minérios. Eles sustentam o avanço tecnológico e a demanda por energia limpa, consolidando sua importância no mercado global.

O professor Fernando José Gomes Landgraf, em entrevista ao Jornal da USP, destaca: "Os ímãs de terras raras foram inventados nos Estados Unidos e Japão há 40 anos, e os Estados Unidos dominavam essa cadeia produtiva, da mineração, concentração e separação, para fazer o superímã".

Onde ficam as reservas brasileiras?

As terras raras compreendem 17 elementos da tabela periódica, concentrados em várias regiões do Brasil. Existem depósitos de argilas iônicas em Poços de Caldas, além de ocorrências do minério da CBMM em Araxá e na vasta região amazônica.

Apesar da riqueza natural, os investimentos em pesquisa e extração diminuíram a partir dos anos 90. Somente em 2010, após uma disputa entre Japão e China, o Brasil voltou a ser foco das atenções internacionais devido a esses minerais.

Como o Brasil pode lucrar com esse mercado?

Landgraf enfatiza a importância estratégica da negociação desses minerais, ressaltando o grande potencial para o Brasil. "Até onde a gente vai nas terras raras? É uma nova experiência desse tipo que a gente vai entrar. Nós temos que ver bem onde é que a gente quer se colocar nesse mercado e aproveitar as oportunidades que existem".

Ciente dos desafios ambientais da mineração, o professor recomenda maior investimento na exploração desses minerais. Ele defende a convivência com a atividade extrativista, desde que haja estratégias eficazes para mitigar os impactos ambientais.

A verdade sobre a 'raridade'