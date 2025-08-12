Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que são as 'terras raras' do Brasil e por que elas viraram alvo de disputa da nova corrida tecnológica global

As terras raras brasileiras são cruciais para a tecnologia moderna e atraem a atenção de potências mundiais

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:36

Descubra por que o Brasil é uma peça-chave no tabuleiro global das terras raras, minerais estratégicos
Descubra por que o Brasil é uma peça-chave no tabuleiro global das terras raras, minerais estratégicos Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Brasil é o segundo maior detentor de terras raras do mundo, com 25% das reservas, atrás apenas da China. Esses minerais são indispensáveis na fabricação de alta tecnologia e estão no centro de disputas comerciais, especialmente com as sanções de Trump.

Os "superímãs", por exemplo, são componentes vitais em carros elétricos e equipamentos eletrônicos avançados feitos a partir desses minérios. Eles sustentam o avanço tecnológico e a demanda por energia limpa, consolidando sua importância no mercado global.

A energia das pedras preciosas

Ametista é conhecida por ampliar a espiritualidade e acalmar a mente por Arisson Marinho
A busca pela ametista em Sento Sé, Bahia. por Arisson Marinho
Quartzo verde tem propriedades calmantes e desintoxicantes (Imagem: Ann Juarez | Shutterstock) por Imagem: Ann Juarez | Shutterstock
Turmalina negra protege contra vibrações negativas e estimula o aterramento(Imagem: Dan Olsen | Shutterstock) por Imagem: Dan Olsen | Shutterstock
1 de 4
Ametista é conhecida por ampliar a espiritualidade e acalmar a mente por Arisson Marinho

O professor Fernando José Gomes Landgraf, em entrevista ao Jornal da USP, destaca: "Os ímãs de terras raras foram inventados nos Estados Unidos e Japão há 40 anos, e os Estados Unidos dominavam essa cadeia produtiva, da mineração, concentração e separação, para fazer o superímã".

Onde ficam as reservas brasileiras? 

As terras raras compreendem 17 elementos da tabela periódica, concentrados em várias regiões do Brasil. Existem depósitos de argilas iônicas em Poços de Caldas, além de ocorrências do minério da CBMM em Araxá e na vasta região amazônica.

Apesar da riqueza natural, os investimentos em pesquisa e extração diminuíram a partir dos anos 90. Somente em 2010, após uma disputa entre Japão e China, o Brasil voltou a ser foco das atenções internacionais devido a esses minerais.

Como o Brasil pode lucrar com esse mercado?

Landgraf enfatiza a importância estratégica da negociação desses minerais, ressaltando o grande potencial para o Brasil. "Até onde a gente vai nas terras raras? É uma nova experiência desse tipo que a gente vai entrar. Nós temos que ver bem onde é que a gente quer se colocar nesse mercado e aproveitar as oportunidades que existem".

Ciente dos desafios ambientais da mineração, o professor recomenda maior investimento na exploração desses minerais. Ele defende a convivência com a atividade extrativista, desde que haja estratégias eficazes para mitigar os impactos ambientais.

A verdade sobre a 'raridade'

O termo "terras raras" se popularizou devido à complexa combinação de 17 elementos químicos no mesmo local. No entanto, no Brasil, a distribuição desses minerais é ampla, o que indica uma presença significativa em diversas regiões do país.

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil