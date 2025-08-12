Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Whindersson detona críticas aos procedimentos estéticos: 'Sempre as barangas'

Maria Lina disse que "coringou" após quatro anos aguentando comentários maldosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:49

Maria Lina
Maria Lina Crédito: Reprodução/Instagram

Maria Lina fez um desabafo nas redes sociais sobre as constantes críticas que recebe sobre sua aparência. A influenciadora, que foi noiva de Whindersson Nunes, afirmou ter "coringado" após quatro anos aguentando comentários maldosos em silêncio.

"Vai chegar uma hora que as influenciadoras vão coringar. Vai todo mundo começar a expor a cara das gatonas. 'Tá feia, tá baranga. Todo mundo tem que achar todo mundo bonito?'. Não, mas guarda para você. Falou do corpo, da cara, tem mulher que tá parindo e o povo criticando a aparência", iniciou a influenciadora, em vídeo publicado na noite da última segunda-feira (11).

Maria Lina

Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
Maria Lina por Reprodução/Instagram
1 de 14
Maria Lina por Reprodução/Instagram

"Fulano passando por problema de saúde e a galera criticando a aparência. Só as gatas. Só nota 5 abaixo, nunca 5 acima. Sempre as feias, com todo respeito, sempre as barangas", continuou.

Revoltada, ela detonou as haters. "Ai, porque procedimento', então não faz sua baranga, não é nem teu marido quem tá pagando, dorme tranquila. Me encacetei. [...] Hoje eu até levo na brincadeira. Falou assim: 'Teu cabelo, tava muito magra, agora tá muito cheinha.' Eu levo na brincadeira. Já falo: 'É teu marido que está pagando?'".

Whindersson Nunes e a ex-noiva, Maria Lina

Maria Lina e o ex-noivo, Whindersson Nunes por Reprodução/Redes Sociais
Whindersson Nunes perdeu filho João Miguel pouco após o nascimento por Reprodução
Whindersson Nunes e Maria Lina não estão mais juntos por Reprodução
Whindersson Nunes e Maria Lina por Reprodução
Whindersson Nunes por Reprodução
Whindersson Nunes perdeu filho João Miguel pouco após o nascimento por Reprodução
1 de 6
Maria Lina e o ex-noivo, Whindersson Nunes por Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital finalizou dizendo que esse assunto já a machucou muito. Por isso, decidiu se pronunciar.

"Já levei mal, já me machucou muito, em uma fase difícil, problema de saúde e a pessoa caceta o pau. Sou a favor de devolver o trauma em dobro. Não é que a gente está atrás da tela que a gente é bicho, a gente é igual tu. [...] Tentou traumatizar, eu vou te traumatizar de volta. Quatro anos aguentei quieta, agora eu coringuei"".

Maria Lina e Whindersson ficaram juntos por um ano. Eles terminaram o noivado em agosto de 2021, cerca de três meses após a morte do filho, João Miguel. O bebê sobreviveu por apenas 30 horas após o nascimento prematuro, com 22 semanas de gestação. Logo depois, Maria foi diagnosticada com trombofilia.

Leia mais

Imagem - Relembre os 5 momentos mais marcantes de Andressa Urach em ‘A Fazenda’

Relembre os 5 momentos mais marcantes de Andressa Urach em ‘A Fazenda’

Imagem - Quem é Danilo Mesquita, o ator baiano apontado como o novo affair de Bruna Marquezine

Quem é Danilo Mesquita, o ator baiano apontado como o novo affair de Bruna Marquezine

Imagem - Saiba qual vai ser a reação de César ao saber que é pai do filho de Fátima em Vale Tudo

Saiba qual vai ser a reação de César ao saber que é pai do filho de Fátima em Vale Tudo

LEIA TAMBÉM

5 dicas para comer morango do amor sem danificar os dentes

Aprenda a fazer 5 chás práticos, saudáveis e saborosos

4 características do cachorro da raça spitz japonês

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil