Ex de Whindersson detona críticas aos procedimentos estéticos: 'Sempre as barangas'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:49
Maria Lina fez um desabafo nas redes sociais sobre as constantes críticas que recebe sobre sua aparência. A influenciadora, que foi noiva de Whindersson Nunes, afirmou ter "coringado" após quatro anos aguentando comentários maldosos em silêncio.
"Vai chegar uma hora que as influenciadoras vão coringar. Vai todo mundo começar a expor a cara das gatonas. 'Tá feia, tá baranga. Todo mundo tem que achar todo mundo bonito?'. Não, mas guarda para você. Falou do corpo, da cara, tem mulher que tá parindo e o povo criticando a aparência", iniciou a influenciadora, em vídeo publicado na noite da última segunda-feira (11).
Maria Lina
"Fulano passando por problema de saúde e a galera criticando a aparência. Só as gatas. Só nota 5 abaixo, nunca 5 acima. Sempre as feias, com todo respeito, sempre as barangas", continuou.
Revoltada, ela detonou as haters. "Ai, porque procedimento', então não faz sua baranga, não é nem teu marido quem tá pagando, dorme tranquila. Me encacetei. [...] Hoje eu até levo na brincadeira. Falou assim: 'Teu cabelo, tava muito magra, agora tá muito cheinha.' Eu levo na brincadeira. Já falo: 'É teu marido que está pagando?'".
Whindersson Nunes e a ex-noiva, Maria Lina
A influenciadora digital finalizou dizendo que esse assunto já a machucou muito. Por isso, decidiu se pronunciar.
"Já levei mal, já me machucou muito, em uma fase difícil, problema de saúde e a pessoa caceta o pau. Sou a favor de devolver o trauma em dobro. Não é que a gente está atrás da tela que a gente é bicho, a gente é igual tu. [...] Tentou traumatizar, eu vou te traumatizar de volta. Quatro anos aguentei quieta, agora eu coringuei"".
Maria Lina e Whindersson ficaram juntos por um ano. Eles terminaram o noivado em agosto de 2021, cerca de três meses após a morte do filho, João Miguel. O bebê sobreviveu por apenas 30 horas após o nascimento prematuro, com 22 semanas de gestação. Logo depois, Maria foi diagnosticada com trombofilia.