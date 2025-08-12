Quem é Danilo Mesquita, o ator baiano apontado como o novo affair de Bruna Marquezine

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:04
Ao que tudo indica, Bruna Marquezine não irá comemorar seu festão de aniversário de 30 anos, na próxima sexta-feira (15), tão solteira assim. A atriz estaria vivendo um affair com o ator baiano Danilo Mesquita, com quem gravou, até a semana passada, a série "Amor da Minha Vida", da Disney. Relatos dos bastidores indicam que a química dos artistas teria extrapolado a ficção.
Segundo o jornal Extra, o clima era de total intimidade entre Bruna e Danilo por trás das câmeras, com a direito até a trocas de carinhos e conversas privadas, ao pé do ouvido. O galã, inclusive, publicou uma série de fotos do último dia de gravações e elogiou a "grande parceira". Um dos cliques mostra os dois agarradinhos. "É uma alegria trabalhar com você, Dan!", comentou Bruna.
Danilo Mesquita
Assim como Bruna Marquezine, Danilo Mesquita está oficialmente solteiro. Recentemente, chegou ao fim o namoro do baiano com a atriz Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown. Os dois estavam juntos há quatro anos e apagaram fotos de casal em suas redes sociais.
Quem é Danilo Mesquita?
Danilo Mesquita tem 33 anos, é ator, cantor e compositor e nasceu em Salvador. Ele morou no Cabula até os 18 anos, quando decidiu ir morar no Rio de Janeiro para tentar a carreira artística. O bairro é até hoje apontado pelo artista como lugar favorito da capital baiana e, em uma conversa com o g1 no ano passado, ele afirmou que a família dele mora por lá há quase 50 anos.
O ator também é conhecido por ser torcedor do Bahia. Já esteve diversas vezes na Arena Fonte Nova e até estrelou uma campanha do Esquadrão, no lançamento das regatas de basquete no início de 2023.
Bruna Marquezine
A estreia em novelas foi em "I Love Paraisópolis" (2015), na Globo. Em 2016, participou da segunda temporada da novela "Os Dez Mandamentos", na Record, e fez a série "3%", da Netflix. Retornou à primeira emissora e viveu o rebelde Nicolau em "Rock Story" (2016). Em seguida, interpretou o romântico Valentim, um dos papéis centrais de "Segundo Sol" (2018). Ainda em novelas, participou de "Éramos Seis" (2019) e "Além da Ilusão" (2022).
Nos últimos anos, Danilo também fez a série "Spectros" (2020), da Netflix, e a primeira temporada de "Amor da Minha Vida", onde é um dos interesses amorosos da personagem de Bruna Marquezine. Paralelamente à carreira como ator, ele ainda dedica-se à música.