TORCEDOR DO BAHIA

Quem é Danilo Mesquita, o ator baiano apontado como o novo affair de Bruna Marquezine

Artistas atuaram juntos em série, e química teria extrapolado a ficção

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:04

Danilo Mesquita é apontado como o novo affair de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

Ao que tudo indica, Bruna Marquezine não irá comemorar seu festão de aniversário de 30 anos, na próxima sexta-feira (15), tão solteira assim. A atriz estaria vivendo um affair com o ator baiano Danilo Mesquita, com quem gravou, até a semana passada, a série "Amor da Minha Vida", da Disney. Relatos dos bastidores indicam que a química dos artistas teria extrapolado a ficção.

Segundo o jornal Extra, o clima era de total intimidade entre Bruna e Danilo por trás das câmeras, com a direito até a trocas de carinhos e conversas privadas, ao pé do ouvido. O galã, inclusive, publicou uma série de fotos do último dia de gravações e elogiou a "grande parceira". Um dos cliques mostra os dois agarradinhos. "É uma alegria trabalhar com você, Dan!", comentou Bruna.

Danilo Mesquita 1 de 20

Assim como Bruna Marquezine, Danilo Mesquita está oficialmente solteiro. Recentemente, chegou ao fim o namoro do baiano com a atriz Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown. Os dois estavam juntos há quatro anos e apagaram fotos de casal em suas redes sociais.

Quem é Danilo Mesquita?

Danilo Mesquita tem 33 anos, é ator, cantor e compositor e nasceu em Salvador. Ele morou no Cabula até os 18 anos, quando decidiu ir morar no Rio de Janeiro para tentar a carreira artística. O bairro é até hoje apontado pelo artista como lugar favorito da capital baiana e, em uma conversa com o g1 no ano passado, ele afirmou que a família dele mora por lá há quase 50 anos.

O ator também é conhecido por ser torcedor do Bahia. Já esteve diversas vezes na Arena Fonte Nova e até estrelou uma campanha do Esquadrão, no lançamento das regatas de basquete no início de 2023.

Bruna Marquezine 1 de 21

A estreia em novelas foi em "I Love Paraisópolis" (2015), na Globo. Em 2016, participou da segunda temporada da novela "Os Dez Mandamentos", na Record, e fez a série "3%", da Netflix. Retornou à primeira emissora e viveu o rebelde Nicolau em "Rock Story" (2016). Em seguida, interpretou o romântico Valentim, um dos papéis centrais de "Segundo Sol" (2018). Ainda em novelas, participou de "Éramos Seis" (2019) e "Além da Ilusão" (2022).