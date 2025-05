PRÓXIMO AOS FRANCISCANOS

Primeiro papa agostiniano: papa Leão 14 segue linha religiosa de Santo Agostinho

Ordem agostiniana é marcada pela interioridade e pela reza silenciosa

Yan Inácio

Publicado em 8 de maio de 2025 às 15:55

Papa Leão 14 Crédito: Reprodução

“Sou um filho de Santo Agostinho. Um agostiniano", essas foram uma das primeiras palavras do cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, eleito papa pelos colegas nesta quinta-feira (8), após dois dias de conclave. O nome escolhido pelo religioso foi Leão 14, mas o que significa fazer parte da Ordem de Santo Agostinho? >

“É uma ordem que serve um carisma conforme os pensamentos de Santo Agostinho, o carisma é marcado pela interioridade, onde se procura uma oração muito silenciosa, muito meditativa e também de muita humildade. Então é uma ordem que pelo evento de Santo Agostinho, a pessoa deve estar sempre próxima do povo, conforme ele sinalizou na primeira fala”, explica o Padre Edson Menezes, pároco da Basílica do Senhor do Bonfim.>

Os devotos de Santo Agostinho são uma ordem mendicante, assim como os franciscanos, linha religiosa seguida pelo antecessor e amigo Francisco. O lema de Prevost é “In Illo uno unum” (“Em um só, nós somos um”), palavras que Santo Agostinho pronunciou em um sermão, a Exposição sobre o Salmo 127, para explicar que “embora nós, cristãos, sejamos muitos, no único Cristo somos um”. A frase revela sua ligação espiritual com a ordem agostiniana.>

“Este salmo vai em uma linha de que o Senhor edifica a casa, é aquele que guarda a cidade, fala também que os injustos serão envergonhados e fala muito sobre como Deus protege seu povo”, complementa o Padre.>

Além disso, a trajetória de Prevost está profundamente ligada à filosofia desta ordem religiosa. De acordo com o Vatican News, na adolescência, o novo papa estudou no Seminário Menor dos Padres Agostinianos e depois na Villanova University, na Pensilvânia, onde se formou em 1977 em Matemática e estudou Filosofia.>

Aos 27 anos, foi enviado por seus superiores a Roma para estudar Direito Canônico na Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino (Angelicum). Na Urbe, foi ordenado sacerdote em 19 de junho de 1982, no Colégio Agostiniano de Santa Mônica. Em 1987 defendeu sua tese de doutorado sobre "O papel do prior local da Ordem de Santo Agostinho" e foi nomeado Diretor de Vocações e Diretor de Missões da Província Agostiniana "Mãe do Bom Conselho" em Olympia Fields, Illinois (EUA).>

No ano seguinte, ingressou na missão de Trujillo, também no Peru, como diretor do projeto de formação comum para os aspirantes agostinianos dos vicariatos de Chulucanas, Iquitos e Apurímac. Em 1999, foi eleito prior provincial da Província Agostiniana “Mãe do Bom Conselho” de Chicago, e dois anos e meio depois, no Capítulo Geral Ordinário da Ordem de Santo Agostinho, seus coirmãos o escolheram como prior geral, confirmando-o em 2007 para um segundo mandato.>