INVESTIGAÇÂO

Esposa de CEO da Lufthansa atropela e mata babá na Itália e volta à Alemanha

Vivian Spohr atingiu Gaia Costa em faixa de pedestres

Durante as férias na Sardenha, a esposa do CEO da Lufthansa, Vivian Alexandra Spohr, de 51 anos, atropelou e matou uma babá na cidade turística de Porto Cervo. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, 8 de julho, quando Vivian dirigia um BMW X5 e atingiu Gaia Costa, de 24 anos, que atravessava a faixa de pedestres, conforme informações do "Corriere News".>

Mesmo com o inquérito aberto por homicídio culposo, Vivian Spohr não era obrigada a permanecer na Itália e optou por retornar à Alemanha, sua casa. Ela assegurou que cooperará com as autoridades locais e, segundo seu advogado Angelo Merlini, está profundamente consternada com o ocorrido.>