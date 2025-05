'HABEMUS PAPAM'

Conheça Robert Francis Prevost, eleito o novo papa

Cardeal de Chicago (EUA) foi eleito pela maioria nesta quinta-feira (8)

Nascido nos Estados Unidos, Prevost é conhecido pela sua atuação missionária no Peru durante os anos 1980. A experiência obtida durante a missão lhe conferiu fluência em espanhol e relação com a América Latina. Ele é o primeiro papa norte-americano e ocupava, ao ser eleito, duas funções no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos — órgão responsável pela nomeação de bispos — e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.>