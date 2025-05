CONCLAVE

Apenas um papa foi escolhido em menos de 24h com o uso da fumaça

Eugenio Pacelli (Pio XII), de Roma, foi eleito pontífice em 1939

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2025 às 08:16

Integrantes do Colégio de Cardeais são responsáveis por escolha do novo papa Crédito: Shuttherstock

Na manhã desta quinta-feira (8), uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano. Isso diz que a segunda rodada da votação do conclave, que elegerá o novo líder da Igreja Católica, terminou sem consenso. Desde que o Vaticano adotou o uso da fumaça para sinalizar a escolha do papa, apenas um foi escolhido em menos de 24 horas. >

Trata-se da eleição do cardeal Eugenio Pacelli (Pio XII), de Roma, em 1939. Ele foi escolhido para suceder o Papa Pio XI, durante terceira votação, em um conclave realizado de 1 a 2 de março. Na época, Pacelli era o camerlengo – cardeal responsável por governar o Vaticano na ausência do Papa – e cardeal secretário de Estado. As informações são do jornal O Globo. >

O conclave que escolheu o cardeal Eugenio Pacelli como papa foi o mais curto do século XX e o último que incluiu todos os cardeais vivos, sem restrição de idade. Pacelli foi o primeiro papa nascido em Roma desde Inocêncio XIII, em 1721, e o primeiro membro da Cúria Romana a se tornar Papa desde Leão XIII, em 1878. >

Como funciona o conclave?

Isolamento total: os cardeais ficam proibidos de comunicação com o exterior e fazem voto de sigilo >

Votação diária: são quatro votações por dia, duas de manhã e duas à tarde. Após três dias, a votação é suspensa para um dia de oração. Após a 33ª ou 34 votação, passa a ter segundo turno entre os dois mais votados.>

Votos e contagem: para um cardeal ser eleito, ele precisa de 2/3 dos votos, ou seja, 89 votos>

Vitorioso aceita cargo: depois de eleito, o futuro papa precisa aceitar o cargo em voz alta e escolher o nome oficial>

Fumaça anuncia papa: os votos são queimados ao final de cada votação. A fumaça preta comunica que não houve decisão, enquanto a branca anuncia o eleito.>