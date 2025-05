ARTIGO

O Brasil no conclave: o peso real de uma Igreja viva e numerosa

O 'Habemus papam' pode vir de qualquer parte, Inclusive, para um cardeal sediado em Salvador

Na Igreja Católica, os números falam, mas os gestos falam ainda mais. Quando se trata da sucessão do apóstolo Pedro, o primeiro papa, cada detalhe é lido com atenção, cada sinal interpretado com cuidado. Como jornalista que já percorreu, por exemplo, os corredores da Rádio Vaticano, testemunhei de perto como a geopolítica eclesial se articula em silêncio, com cuidado, com cautela e através de símbolos. E um desses sinais começa a surgir com mais clareza: o Brasil não pode mais ser apenas o país com mais católicos do mundo. Na minha humilde opinião precisa ser também escutado com o devido protagonismo nos espaços decisivos da Igreja. Esse protagonismo foi dado por Francisco ao situar o Cardeal Sérgio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, no seleto grupo do C9 - os nove cardeais assessores. Mas esse protagonismo bem que poderia aumentar. >