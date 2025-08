CRIME INVESTIGADO

Estilista é achada morta em barco ancorado em clube de elite de NY

Ela era conhecida na região por seus negócios ligados à moda de verão

A polícia de Nova York investiga a morte da designer irlandesa Martha Nolan-O'Slatarra, de 33 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de um barco ancorado no Iate Clube de Montauk, uma área frequentada por milionários no litoral de Long Island. O caso foi registrado na madrugada da última terça-feira (5).>

Na noite anterior ao achado do corpo, membros do clube relataram ter ouvido gritos vindos do cais. A Divisão de Homicídios da polícia local assumiu a investigação, mas até o momento não divulgou o resultado da autópsia nem confirmou quem é o proprietário do barco onde o corpo foi localizado.>