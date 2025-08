CHINA

Mergulhador é resgatado após cinco dias preso em caverna submersa

Com apenas 4% de oxigênio, ele sinalizou para socorristas instantes antes de operação ser encerrada

Um mergulhador de 40 anos foi encontrado com vida após passar cinco dias preso em uma caverna subaquática na província de Hunan, na China. Identificado apenas pelo sobrenome Wang, ele foi resgatado depois de 120 horas em uma câmara de ar, a cerca de nove metros de profundidade, com mais de 100 metros de extensão. >

O incidente ocorreu no dia 20 de julho, perto da cidade de Furong, durante uma exploração em um rio. Wang, que praticava mergulho recreativo, perdeu o contato com a equipe durante o percurso e ficou preso sem qualquer forma de comunicação ou alimentação adequada. A história só ganhou repercussão nacional na China nesta semana, após o resgate bem-sucedido.>

As buscas mobilizaram equipes de resgate por cinco dias e cinco noites. Sonar subaquático chegou a ser usado, mas sem sucesso. Apenas após relatos de moradores sobre a existência de uma caverna submersa na área é que os socorristas passaram a investigar a região com mais precisão. Foi na segunda tentativa de uma equipe especializada da polícia de Guangxi Baise que o mergulhador foi finalmente localizado.>

Segundo Wang Hong, capitão da Equipe de Resgate Shaoyang Blue Sky, o mergulhador usava um colete salva-vidas, o que permitiu que parte de seu corpo permanecesse flutuando dentro da câmara de ar. Ali, ele sobreviveu bebendo água potável disponível no local e comendo peixe cru. “Eu apenas persisti. Queria sobreviver. Queria viver”, declarou Wang após o resgate.>

Na segunda incursão dos mergulhadores, os socorristas ouviram batidas fracas contra as pedras. Era Wang tentando fazer contato. Ele relatou que viu outros mergulhadores anteriormente, mas não conseguiu sinalizar a tempo. Com o oxigênio do tanque reduzido a apenas 4%, decidiu arriscar o último movimento: mergulhou da câmara de ar e utilizou a lanterna para chamar atenção da equipe de resgate, que já se preparava para encerrar a operação.>