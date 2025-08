FENÔMENO RARO

Mais de seis minutos de escuridão: saiba como e onde ver o eclipse solar mais longo do século

Fenômeno astronômico vai cruzar parte da África, Europa e Oriente Médio no dia 2 de agosto; totalidade será visível em dez países

O céu deve escurecer por mais de seis minutos em pleno dia durante o maior eclipse solar do século XXI, previsto para o dia 2 de agosto de 2027. A data cai numa segunda-feira e o fenômeno já foi confirmado por agências espaciais como a Nasa. A expectativa em torno do evento é grande: ele será visível, ao menos parcialmente, em várias regiões do hemisfério oriental, mas apenas uma faixa restrita poderá testemunhar o eclipse total, quando a Lua encobre completamente o Sol. As informações são do La Nacion.>