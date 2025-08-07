TRAGÉDIA

Casal é encontrado morto e sem roupas após carro onde estava namorando cair de paredão

Marcone da Silva Cardoso e Adriana Machado Ribeiro teriam ido ao local para namorar

Yan Inácio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:39

Casal estava junto há seis meses Crédito: Reprodução/redes sociais

Um casal foi encontrado morto na segunda-feira (4) após o carro onde estava cair de um paredão com mais de 400 metros de altura. Os corpos de Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42, que estavam sem roupa, teriam sido ejetados depois que o veículo despencou do alto de uma rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santos.

Segundo a Polícia Militar, um caseiro acionou a polícia depois que encontrou que viu o carro quando andava pela propriedade. Ele disse que ouviu o barulho da queda durante a madrugada, mas não averiguou o local por estar muito escuro.

Após buscas no local, os militares encontraram partes do carro na vegetação e o corpo de Marcone em uma base de pedra. Para encontrar o corpo de Adriana, os bombeiros precisaram fazer uma trilha por causa do terreno íngreme.