Casal é encontrado morto e sem roupas após carro onde estava namorando cair de paredão

Yan Inácio
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 18:39
Um casal foi encontrado morto na segunda-feira (4) após o carro onde estava cair de um paredão com mais de 400 metros de altura. Os corpos de Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42, que estavam sem roupa, teriam sido ejetados depois que o veículo despencou do alto de uma rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santos.
Segundo a Polícia Militar, um caseiro acionou a polícia depois que encontrou que viu o carro quando andava pela propriedade. Ele disse que ouviu o barulho da queda durante a madrugada, mas não averiguou o local por estar muito escuro.
Após buscas no local, os militares encontraram partes do carro na vegetação e o corpo de Marcone em uma base de pedra. Para encontrar o corpo de Adriana, os bombeiros precisaram fazer uma trilha por causa do terreno íngreme.
O irmão de Marcone disse ao g1 que o casal havia se isolado na rampa de voo livre para namorar, pois estavam sem se ver há quatro dias. Eles estavam junto há seis meses. Natural de Belo Horizonte, Marcone trabalhava como operador de máquinas no município espiríto-santense. Já Adriana trabalhava há 16 anos em uma padaria da família na cidade. Ela deixa dois filhos de um relacionamento anterior.