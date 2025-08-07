Operação contra tráfico na Bahia termina com um morto, dois feridos e apreensão de drogas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:29
Um suspeito foi morto, dois foram presos e drogas, armas e veículos foram apreendidos após uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), nesta quinta-feira (7), na região rural de Ilhéus, no litoral sul da Bahia.
Segundo a Polícia, um tiroteio resultou na morte de um suspeito e outros dois foragidos com mandados de prisão em aberto foram presos. Com os suspeitos, foram apreendidos sete armas, munições e carregadores, além disso, também foram encontrados mais de 100 pinos de cocaína, tabletes de maconha, haxixe e pés da erva in natura, assim como três motos, um veículo e radiocomunicadores.
Veja fotos dos materiais apreendidos
Sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, bem como mandados de prisão de foragidos da justiça foram cumpridos na operação.
O objetivo da operação era desarticular uma facção criminosa que atua no sul do estado. As investigações tiveram início após a prisão de um integrante da organização, no final de 2024. As investigações apontaram que outros integrantes da facção atuam na cidade de Una e em localidades rurais de Ilhéus. A ação conta com o apoio da 6ª e 7ª Coordenadorias Regionais da Polícia Civil do Interior e de unidades especializadas da Polícia Militar da Bahia.