CRIME ORGANIZADO

Operação contra tráfico na Bahia termina com um morto, dois feridos e apreensão de drogas

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (7)

Yan Inácio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 16:29

Materiais apreendidos após a operação Crédito: FICCO/Ilhéus

Um suspeito foi morto, dois foram presos e drogas, armas e veículos foram apreendidos após uma operação contra o tráfico de drogas deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), nesta quinta-feira (7), na região rural de Ilhéus, no litoral sul da Bahia.

Segundo a Polícia, um tiroteio resultou na morte de um suspeito e outros dois foragidos com mandados de prisão em aberto foram presos. Com os suspeitos, foram apreendidos sete armas, munições e carregadores, além disso, também foram encontrados mais de 100 pinos de cocaína, tabletes de maconha, haxixe e pés da erva in natura, assim como três motos, um veículo e radiocomunicadores.

Veja fotos dos materiais apreendidos 1 de 5

Sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, bem como mandados de prisão de foragidos da justiça foram cumpridos na operação.