Operação prende sete suspeitos ligados a facções na Bahia

Ação acontece com foco em combate ao crime nas divisas de estados nordestinos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:01

Operação cumpriu mandados de prisão
Operação cumpriu mandados de prisão Crédito: Divulgação

Sete mandados de prisão contra integrantes de facções criminosas foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (7) em Juazeiro, no norte da Bahia, durante a Operação Nordeste Integrado. A ofensiva, que reuniu forças das polícias Civil e Militar, teve como foco o combate a crimes como tráfico de drogas e armas, homicídios, roubos e lavagem de dinheiro. Um adolescente também foi apreendido.

Seis dos presos da Justiça foram localizados em diferentes pontos da cidade, incluindo áreas rurais, enquanto o sétimo já estava custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro, onde teve a ordem judicial cumprida.

Durante as ações de busca e apreensão, as equipes encontraram R$ 6,3 mil em dinheiro, um revólver calibre 38, porções de drogas e embalagens utilizadas para comercialização de entorpecentes.

Operação reúne forças policiais

Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Material apreendido em falso bar por Divulgação
Material apreendido em falso bar por Divulgação
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação
Operação reúne forças policiais por Divulgação
Operação Nordeste Integrado por Divulgação
Operação Nordeste Integrado por Divulgação
Operação cumpriu mandados de prisão por Divulgação
1 de 9
Operação Nordeste Integrado reúne forças policiais por Divulgação

Além dos mandados cumpridos, uma mulher foi detida no distrito de Maniçoba, em Juazeiro, após policiais descobrirem que um bar na região funcionava, na verdade, como ponto de venda de drogas. No local, havia câmeras de vigilância, cocaína, materiais para embalagem, dinheiro em espécie e um celular. A suspeita confessou que usava o imóvel para atividades ligadas a uma facção.

A operação, que segue em andamento, faz parte de um esforço integrado entre os nove estados do Nordeste, com o objetivo de conter o avanço de organizações criminosas com atuação interestadual. Somente nesta quinta-feira, cerca de seis mil agentes foram mobilizados nos estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe.

Com foco em áreas de divisa, o trabalho concentra mandados de prisão e busca, priorizando regiões com alto índice de violência. Ao todo, a operação deve cumprir mais de 500 ordens judiciais ao longo de dois dias.

