Bahia participa de megaoperação interestadual contra o crime

Quase 6 mil policiais estão nas ruas para cumprir mais de 500 mandados

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:59

Quase seis mil agentes de segurança pública foram mobilizados, nesta quinta-feira (7), em uma grande operação integrada realizada nos estados do Nordeste. Batizada de Nordeste Integrado, a ação ocorre de forma simultânea na Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com o objetivo de enfrentar o avanço de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.

Ao todo, foram expedidos 510 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões. As diligências ocorrem ao longo de dois dias, especialmente nas regiões de divisa entre os estados, onde o policiamento foi reforçado.

Participam da operação 5.903 agentes, incluindo policiais civis, militares, bombeiros e equipes de inteligência. As ações buscam coibir crimes como homicídios, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e veículos, além de assaltos em áreas com alto índice de violência. A escolha dos alvos foi feita com base em dados de manchas criminais, priorizando os territórios considerados mais vulneráveis.

Na Bahia, um dos destaques do primeiro dia da operação foi o fechamento de um ponto de venda de drogas que funcionava sob a fachada de um bar, no distrito de Maniçoba, em Juazeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca, policiais civis e militares encontraram no local uma câmera de videomonitoramento na entrada e, no interior do imóvel, porções de cocaína, embalagens para comercialização, dinheiro em espécie e um celular.

Uma mulher responsável pelo imóvel admitiu que vendia drogas no local, que era usado por membros de facção. Ela foi detida e levada à Delegacia Territorial de Juazeiro.