Bahia participa de megaoperação interestadual contra o crime

Carol Neves
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 08:59
Quase seis mil agentes de segurança pública foram mobilizados, nesta quinta-feira (7), em uma grande operação integrada realizada nos estados do Nordeste. Batizada de Nordeste Integrado, a ação ocorre de forma simultânea na Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com o objetivo de enfrentar o avanço de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.
Ao todo, foram expedidos 510 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões. As diligências ocorrem ao longo de dois dias, especialmente nas regiões de divisa entre os estados, onde o policiamento foi reforçado.
Participam da operação 5.903 agentes, incluindo policiais civis, militares, bombeiros e equipes de inteligência. As ações buscam coibir crimes como homicídios, tráfico de drogas e armas, roubo de cargas e veículos, além de assaltos em áreas com alto índice de violência. A escolha dos alvos foi feita com base em dados de manchas criminais, priorizando os territórios considerados mais vulneráveis.
Operação reúne forças policiais
Na Bahia, um dos destaques do primeiro dia da operação foi o fechamento de um ponto de venda de drogas que funcionava sob a fachada de um bar, no distrito de Maniçoba, em Juazeiro. Durante o cumprimento de um mandado de busca, policiais civis e militares encontraram no local uma câmera de videomonitoramento na entrada e, no interior do imóvel, porções de cocaína, embalagens para comercialização, dinheiro em espécie e um celular.
Uma mulher responsável pelo imóvel admitiu que vendia drogas no local, que era usado por membros de facção. Ela foi detida e levada à Delegacia Territorial de Juazeiro.
A operação segue em andamento e pode resultar em mais prisões e apreensões ao longo do dia.