NO INTERIOR

Policial militar e suspeito morrem após confronto durante perseguição na Bahia

Soldado Eduardo César do Nascimento Filho foi baleado na perna e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 11:36

Eduardo César do Nascimento Filho era soldado do 16° Batalhão (BPM/Serrinha) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar e um suspeito de roubo de carro morreram após um confronto na noite de sexta-feira (9), no município de Santaluz, na região sisaleira da Bahia. O policial foi identificado como o soldado Eduardo César do Nascimento Filho, de 43 anos, soldado do 16° Batalhão (BPM/Serrinha).

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes do 16º BPM faziam rondas quando receberam a informação de que homens armados haviam roubado um veículo no município de Gavião e seguiam em direção a Santaluz. Durante as diligências, os policiais localizaram o carro suspeito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, efetuaram disparos contra os policiais e fugiram.

Durante a perseguição, o carro em que os suspeitos estavam bateu. Um dos homens foi contido por moradores e preso em seguida pelos policiais. O comparsa dele efetuou novos disparos contra a guarnição enquanto fugia.

A PM informou que o soldado Eduardo César foi atingido na perna. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado inicialmente para uma unidade de saúde da região. Em seguida, foi transferido para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste sábado (10).

Com a chegada de reforço policial, o segundo suspeito foi localizado durante a varredura da área. Segundo a PM, ele reagiu à abordagem dos agentes e iniciou novo confronto, sendo baleado. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada em uma unidade de saúde. O nome dele não foi divulgado.

Na ação, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições, R$ 750 em espécie e dois veículos roubados, sendo um automóvel e uma motocicleta. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Serrinha.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do soldado Eduardo César do Nascimento Filho, que ingressou na corporação em 2 de agosto de 2011. Ele deixa esposa e uma filha.

"O Soldado Eduardo Cesar estava em serviço, cumprindo com coragem e compromisso sua missão constitucional de proteger vidas e garantir a segurança da sociedade baiana, quando foi alvejado durante ação policial relacionada ao combate a roubo de veículo. Apesar de todo o empenho das equipes de socorro e dos esforços médicos, o policial militar não resistiu aos ferimentos", diz a nota publicada nas redes sociais.