Idosa é morta a tiros em Porto Seguro; enteado é suspeito do crime

Vítima foi identificada Evanir Aparecida Rosa, de 61 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10:13

Suspeito de matar a idosa é enteado dela Crédito: Reprodução

Uma idosa de 61 anos foi morta a tiros no bairro Paraíso dos Pataxós, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na última sexta-feira (9). A vítima foi identificada como Evanir Aparecida Rosa. O principal suspeito do crime é o enteado dela, um homem de 36 anos, que foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria confessado o assassinato no momento da prisão, detalhando que usou a arma do pai para matar a madrasta. De acordo com informações da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, o homem foi identificado como Joilson Henrique Brito dos Santos.

Ainda conforme o veículo, mensagens encontradas pela polícia indicam que Evanir relatava ter sido agredida pelo marido, que também foi preso e permanece detido. Ambos estão à disposição da Justiça.