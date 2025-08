INVESTIGAÇÃO

Quatro pessoas são presas durante operação contra o tráfico de armas e drogas na Bahia

Outros dois mandados foram cumpridos em presídio de Salvador

Outros dois mandados foram cumpridos dentro do sistema prisional da capital baiana. As investigações apontam que as lideranças mantinham influência sobre as operações criminosas dentro do presídio. Uma mulher, presa em Saubara, no recôncavo baiano, é suspeita de arrecadar dinheiro através de consórcios para financiar atividades ilícitas. >