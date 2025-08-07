Homem agride mulher, esconde documentos e celular no quintal e é preso na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:57
Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6) após agredir a ex-companheira e esconder pertences da mulher. O caso aconteceu no município de Laje, no reconcâvo baiano.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito bateu na mulher após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima disse à polícia que o homem pegou documentos pessoais, dinheiro e celular e os esconderam no quintal de casa.
O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência patrimonial, no contexto da Lei Maria da Penha. Ele realizou os exames legais e está custodiado e à disposição da Justiça.
A Lei, considerada um dos principais marcos contra a violência doméstica no Brasil, completa 19 anos nesta quinta-feira (7), mas ainda existem desafios a serem enfrentados. De acordo com o Ministério das Mulheres, em 2024, a Central de Atendimento à Mulher (180), registrou 63.330 atendimentos na Bahia, um aumento de 42% em relação às ligações no ano anterior quando 44.594 registros foram computados.