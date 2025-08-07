VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride mulher, esconde documentos e celular no quintal e é preso na Bahia

Caso aconteceu no município de Laje, no reconcâvo baiano

Yan Inácio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:57

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6) após agredir a ex-companheira e esconder pertences da mulher. O caso aconteceu no município de Laje, no reconcâvo baiano.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito bateu na mulher após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima disse à polícia que o homem pegou documentos pessoais, dinheiro e celular e os esconderam no quintal de casa.

O suspeito foi autuado pelos crimes de lesão corporal e violência patrimonial, no contexto da Lei Maria da Penha. Ele realizou os exames legais e está custodiado e à disposição da Justiça.

