VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ex-companheiro que tentou matar atriz de ‘Ó Pai Ó’ a pauladas é preso em operação da polícia

Artista está internada no Hospital Ortopédico do Estado (HOE), sem previsão de alta

Yan Inácio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:16

Lyu Árisson Crédito: Reprodução

O ex-companheiro que agrediu a atriz Lyu Árisson, de “Ó Pai Ó”, a pauladas, foi preso na manhã desta quinta-feira (7), durante operação conjunta da polícia em combate à violência contra a mulher. O suspeito não foi identificado.

Segundo a artista, a tentativa de feminicídio aconteceu no último dia 26, por volta das 8h da manhã, enquanto ela dormia em casa. “Já acordei recebendo paulada na testa, fiquei meio tonto, as vistas escureceram e mesmo assim ainda lutei com ele. Ele foi me dando paulada, tentou me sufocar, tentou me matar”, disse Lyu, em publicação nas redes sociais.

Lyu conseguiu fugir do local para pedir ajuda para vizinhos, que a socorreram e a levaram para o Hospital de Simões Filho. De lá, ela foi transferida para o Hospital Ortopédico, onde colocou três pinos em um dos braços para tratar as fraturas. Lyu Árisson segue internada e não há previsão de alta médica.

A prisão do suspeito aconteceu durante a Operação Shamar, ação de combate à violência contra a mulher, com ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Um homem procurado por estupro de vulnerável também foi preso durante a operação.