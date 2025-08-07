Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:06
A atriz Lyu Árisson, conhecida pela atuação no filme “Ó Pai Ó”, sofreu uma tentativa de assassinato pelo ex-namorado no último dia 26. Ela está internada no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOE). Segundo a atriz, o suspeito foi preso.
Segundo uma publicação da própria artista nas redes sociais, a agressão ocorreu às 8h da manhã, enquanto ela dormia. “Já acordei recebendo paulada na testa, fiquei meio tonto, as vistas escureceram e mesmo assim ainda lutei com ele. Ele foi me dando paulada, tentou me sufocar, tentou me matar”, disse.
Lyu Árisson
De acordo com Lyu, ela pediu socorro durante as agressões, mas não foi atendida porque sua casa tem isolamento acústico. A atriz disse que só conseguiu fugir do local porque pediu para pegar um pano para limpar os ferimentos. Quando saiu de casa, pediu ajuda para vizinhos, que a socorreram e a levaram para o Hospital de Simões Filho.
Ela foi transferida para o Hospital Ortopédico, onde colocou três pinos em um dos braços para tratar as fraturas. Lyu Árisson segue internada e não há previsão de alta.
A Polícia Civil foi procurada, mas disse para procurar a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que ainda não retornou. O espaço segue aberto.