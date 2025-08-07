Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de 'Ó Pai Ó' é espancada a pauladas por ex-companheiro

Lyu Árisson está internada no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOE)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:06

Atriz Lyu Árisson
Atriz Lyu Árisson Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Lyu Árisson, conhecida pela atuação no filme “Ó Pai Ó”, sofreu uma tentativa de assassinato pelo ex-namorado no último dia 26. Ela está internada no Hospital Ortopédico do Estado da Bahia (HOE). Segundo a atriz, o suspeito foi preso.

Segundo uma publicação da própria artista nas redes sociais, a agressão ocorreu às 8h da manhã, enquanto ela dormia. “Já acordei recebendo paulada na testa, fiquei meio tonto, as vistas escureceram e mesmo assim ainda lutei com ele. Ele foi me dando paulada, tentou me sufocar, tentou me matar”, disse.

Lyu Árisson

Lyu Árisson por Reprodução
Lyu Árisson por Reprodução
Lyu Árisson por Reprodução
Lyu Árisson por Reprodução
Lyu Árisson por Reprodução
Atriz Lyu Árisson por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Lyu Árisson por Reprodução

De acordo com Lyu, ela pediu socorro durante as agressões, mas não foi atendida porque sua casa tem isolamento acústico. A atriz disse que só conseguiu fugir do local porque pediu para pegar um pano para limpar os ferimentos. Quando saiu de casa, pediu ajuda para vizinhos, que a socorreram e a levaram para o Hospital de Simões Filho.

Ela foi transferida para o Hospital Ortopédico, onde colocou três pinos em um dos braços para tratar as fraturas. Lyu Árisson segue internada e não há previsão de alta.

A Polícia Civil foi procurada, mas disse para procurar a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que ainda não retornou. O espaço segue aberto.

Leia mais

Imagem - Atriz de Ó Paí Ó faz forte relato após ser espancada pelo ex: 'Tentou me sufocar e me matar'

Atriz de Ó Paí Ó faz forte relato após ser espancada pelo ex: 'Tentou me sufocar e me matar'

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Agerba renova contrato de empresas de ônibus que operam em mais de 10 cidades

Agerba renova contrato de empresas de ônibus que operam em mais de 10 cidades
Imagem - Golpe de R$ 45 mil: dupla é presa por enganar pacientes que buscavam cirurgias na Bahia

Golpe de R$ 45 mil: dupla é presa por enganar pacientes que buscavam cirurgias na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão
01

Impeachment de Moraes vai para frente? Veja o que diz a lei e quem toma a decisão

Imagem - Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'
02

Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Imagem - TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil
03

TJ publica edital para concurso de escrevente com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
04

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa