AGRESSÃO

Atriz de Ó Paí Ó faz forte relato após ser espancada pelo ex: 'Tentou me sufocar e me matar'

O agressor, segunda ela, é um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento

Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:18

Lyu Árisson Crédito: Reprodução

A atriz baiana Lyu Árisson, conhecida pelo papel nos filmes da franquia Ó Paí Ó, voltou a aparecer nas redes sociais após ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio. Emocionada e com marcas visíveis de agressão, ela detalhou o ataque sofrido no dia 25 de julho dentro de sua própria casa, no Pelourinho, em Salvador.

O agressor, segunda ela, é um ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Ele foi preso nesta quinta-feira (7), após investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), e responderá por tentativa de feminicídio.

“Eu fui agredida por um ex-namorado meu que não queria que eu terminasse o namoro. Ele invadiu minha casa, me espancou com pauladas e barras de ferro. Tomei paulada pelo corpo inteiro. Ele quase me mata”, relatou Lyu, visivelmente abalada.

No vídeo publicado em seu perfil, a artista relatou que teve os braços imobilizados com fios e precisou de atendimento urgente em dois hospitais. Ela agradeceu às equipes médicas e à senhora que a socorreu no momento mais crítico.

“Estou com três fios nos braços. Uma senhora me botou no carro dela e me levou direto para o hospital. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Foi dentro da minha casa, ele trancou todas as portas. Eu consegui fugir e pedir socorro aos vizinhos. Por isso estou viva.”

Lyu também compartilhou que decidiu se manifestar publicamente após ver o vídeo de um outro caso de violência, um homem agredindo a namorada com dezenas de socos dentro de um elevador.

“Depois que eu vi a atitude daquele homem que deu 61 socos na garota, eu tomei coragem para aparecer e tranquilizar meus amigos, fãs e colegas. Eu esperei um pouco até os hematomas melhorarem, porque eu estava irreconhecível. Quem tiver estômago vai ver nos stories como eu fiquei.”

Durante o desabafo, ela afirmou que o ex já demonstrava comportamentos abusivos e que tentava afastá-la de amigos e familiares.

“Ele queria me afastar de todo mundo. Comecei a notar isso. Na madrugada do dia 26, acordei com uma paulada na testa. A vista escureceu, mas mesmo tonta eu lutei. Ele tentou me sufocar, tentou me matar. Se dependesse dele, eu estava morta.”

Segundo a atriz, o ex voltou atrás quando percebeu o volume de sangue e tentou socorrê-la. Nesse momento, ela conseguiu enganá-lo, pedindo que fosse buscar um pano para estancar o ferimento, e fugiu.

“Eu consegui abrir o portão e sair correndo. Pedi socorro. Por isso digo que a gente não pode se calar. O feminicídio tá aí, a transfobia tá aí, a homofobia também. E eu não me calarei. Não tolerarei agressão, nem contra mim, nem contra nenhuma mulher, nenhuma trans.”

Apesar do trauma e da recuperação ainda em andamento, Lyu garantiu que seguirá com o processo legal contra o agressor. “Quando eu receber alta, vou direto à delegacia registrar a queixa. Meus advogados já estão com o nome e a foto dele. A justiça vai ser feita.”