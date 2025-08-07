Acesse sua conta
Alvo de polícia, triângulo amoroso de Bia Miranda coleciona polêmicas; relembre

Investigados por esquema com “jogo do tigrinho”, ex-casal e influenciador acumulam denúncias de agressão, traição e abandono

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:00

Gato Preto, Bia Miranda e Buarque
Gato Preto, Bia Miranda e Buarque Crédito: Reprodução

A operação Desfortuna, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (7), colocou novamente sob os holofotes o tumultuado triângulo amoroso formado por Bia Miranda, DJ Buarque e o influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto. Todos estão entre os investigados por suposta participação em um esquema ilegal de divulgação de jogos de azar online, com indícios de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo a investigação, os influenciadores usavam as redes sociais para promover o “jogo do tigrinho”, movimentando grandes quantias de forma ilícita. Mas as polêmicas envolvendo o trio vão além do âmbito financeiro e vêm se acumulando há meses.

Bia Miranda, que tem dois filhos, um com cada ex-companheiro, já esteve envolvida em denúncias de agressão, ameaças e disputa pela guarda dos filhos. Kaleb, de 1 ano, é fruto da relação com DJ Buarque. Maysha, de apenas 3 meses, é filha de Bia com Gato Preto.

Em junho deste ano, DJ Buarque pediu uma medida protetiva contra Bia e Gato Preto, alegando preocupação com a segurança do filho. Ele usou as redes sociais para explicar os motivos:

“No meio disso tudo tem a pessoa mais importante, que é o meu filho. A minha maior preocupação é com ele. Dessa vez, as coisas ultrapassaram todos os limites. Antes, eu não tinha o que fazer em relação a isso, mas, graças a Deus, nada aconteceu com o meu filho, nem com ela”, declarou.

Na mesma semana, Bia Miranda publicou vídeos relatando ter sido agredida fisicamente por Gato Preto. Visivelmente abalada, ela acusou o ex de violência doméstica:

“Ele acabou de me agredir. Me deu um murro na cara. Estou chamando a polícia agora. Ridículo. Disse que ia pegar a Maysha (filha do casal), me enforcou… quase conseguiu. Aquela desgraça”, desabafou.

Apesar do episódio, Bia e Gato Preto chegaram a reatar o relacionamento, mas voltaram a se separar pouco tempo depois. Mesmo assim, continuaram aparecendo juntos em vídeos nas redes sociais.

A relação com DJ Buarque também foi marcada por atritos públicos, incluindo alfinetadas nas redes e disputas envolvendo pensão e guarda do filho. Em entrevista anterior, Buarque chegou a dizer: “Espero de verdade que a Bia fique bem e consiga se libertar dessa situação. É algo muito difícil, angustiante e estressante.”

Agora, com o avanço das investigações da Polícia Civil, o foco do caso passa a ser o suposto envolvimento do trio com a promoção de jogos ilegais e crimes financeiros. Ao todo, 15 influenciadores são alvos da operação, incluindo Bia, Buarque e Gato Preto. Além deles, a mãe de Bia, a ex-A Fazenda Jenny Miranda também é investigada. 

