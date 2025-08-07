Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Cantor falou sobre os impactos das fofocas da adolescência e a luta para manter sua sensibilidade em meio ao machismo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13:03

Júnior Lima
Júnior Lima Crédito: Reprodução

Irmão de Sandy, o cantor Junior Lima falou abertamente sobre as fofocas envolvendo sua sexualidade no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Segundo ele, os boatos foram tão frequentes e agressivos que o levaram a um longo processo de autoconhecimento. “Imagina! 20 anos de análise”, desabafou o cantor em entrevista ao Saia Justa.

Júnior Lima

Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram
Junior Lima por Reprodução
Junior Lima, irmão de Sandy por Divulgação
Fernanda Paes Leme e Junior Lima por Reproduçao
Junior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
Júnior Lima por Reprodução
1 de 10
Júnior Lima e Mônica Benini por Reprodução/Instagram

Junior contou que a adolescência foi marcada por uma insegurança profunda, resultado direto das especulações sobre ele ser ou não gay. “Existiram muitos boatos em relação à minha sexualidade na minha adolescência. E isso, para mim, gerou uma série de coisas que, na época, eu não entendia, mas gerou uma insegurança absurda. Por ser um homem, principalmente ali no final dos anos 90, 2000, que era completamente diferente de hoje em dia, da consciência de hoje", afirmou.

Leia mais

Imagem - Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

O músico também explicou que, por sempre ter vivido em ambientes artísticos e femininos, acabou sendo alvo de interpretações equivocadas. “Sempre fui um homem que viveu na arte, que viveu dançando, na música, compondo... É um ambiente extremamente feminino, porque estava o tempo todo com a minha mãe e irmã. Então, eu tive uma sensibilidade muito aflorada, era um homem simpático, preocupado com as mulheres ao meu entorno. E isso se voltava contra mim. Naquela época, principalmente.”

Leia mais

Imagem - Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Entenda o que é o erro médico e o que fazer para se resguardar

Imagem - Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

Vai comprar o presente de Dia dos Pais na internet? Veja dicas para evitar golpes

Imagem - Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Junior disse que nunca se incomodou com os comentários em si, nem tem preconceito, mas o machismo estrutural da época o afetou profundamente. “Era um período muito machista. Então o que isso gerava em mim, e era sempre à base de fofoca, reflete em mim até hoje. Imagina! 20 anos de análise e eu tive que peitar muita coisa e ser muito corajoso para continuar sendo quem eu simplesmente era e não negar a minha sensibilidade, a minha empatia que eu sempre tive. Sempre fui muito preocupado com o próximo. E isso era confundido, sabe? Um cara que se permitia dançar, como assim? E isso me atrapalha até hoje na minha profissão. Tem gente que tem preconceito comigo até hoje.”

Mais recentes

Imagem - Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'
Imagem - Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga
Imagem - Por que a concha faz barulho de mar no ouvido? A ciência explica

Por que a concha faz barulho de mar no ouvido? A ciência explica

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
01

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
02

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
03

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
04

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação