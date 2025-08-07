Acesse sua conta
Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

Jefferson Rueda, do reality Chef de Alto Nível, se separou após denúncia pública

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 11:09

Jefferson Rueda, um dos mentores do reality Chef de Alto Nível, da TV Globo, já protagonizou um escândalo pessoal que movimentou os bastidores da alta gastronomia brasileira. Em 2023, ele se separou da também chef e empresária Janaína Torres Rueda, após 20 anos de relacionamento e diversas parcerias profissionais.

O rompimento ganhou repercussão depois que Janaína revelou ter sido traída. “Foi um luto. No princípio foi um choque, uma decepção muito profunda, muito visceral. Eu defendia o meu casamento com unhas e dentes. Foi muito difícil. Mesmo. Eu fui para o chão, desabei como nunca antes”, afirmou, em entrevista ao Metrópoles na época.

Segundo ela, a descoberta aconteceu no dia 18 de dezembro de 2022, por meio do celular do ex-marido. Janaína também relatou que Jefferson nunca admitiu oficialmente o caso extraconjugal.

Apesar do fim da união, os negócios em sociedade seguem funcionando, e Jefferson Rueda continua com a carreira em alta. Atualmente, ele é um dos destaques da nova atração gastronômica da Globo.

