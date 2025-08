NOVELA

Vale Tudo: Heleninha surta ao ficar cara a cara com Leonardo, seu irmão dado como morto

Cena marca reviravolta na novela com revelação de que Leonardo está vivo e foi escondido por Odete Roitman

Fernanda Varela

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 14:02

Heleninha e Leonardo Crédito: Reprodução

A novela Vale Tudo vai entrar em uma fase de forte tensão com a aproximação da revelação mais bombástica do remake. Em uma sequência decisiva, Heleninha (Paolla Oliveira) ficará cara a cara com a verdade sobre seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), que ela acredita estar morto há mais de dez anos. A descoberta se dará por meio de Ana Clara (Samantha Jones), nova amiga da personagem, que, sem saber, está diretamente ligada ao segredo.>

A reviravolta começa quando Heleninha, em uma fase mais equilibrada após buscar tratamento para o alcoolismo, decide abrir uma galeria de arte. Ela convida Ana Clara para a inauguração, sem imaginar que a jovem é, na verdade, a cuidadora de Leonardo, mantido em sigilo por Odete Roitman (Debora Bloch) desde o acidente que o deixou com sequelas neurológicas.>

Quem acompanha a trama sabe que Heleninha vive com o peso da culpa por acreditar ter provocado o acidente que matou o irmão, já que estava alcoolizada no momento da tragédia. O que ela não sabe é que Leonardo sobreviveu e foi escondido pela própria mãe, que fez todos acreditarem que ele havia morrido.>

Durante a inauguração da galeria, Odete surta ao ver Ana Clara no evento e arma um escândalo, tentando expulsá-la do local. Heleninha toma as dores da amiga, defende sua presença e, mais tarde, pede desculpas pelo constrangimento. Emocionalmente abalada após o episódio, Ana Clara cogita contar tudo à artista.>

A aproximação entre as duas mulheres alimenta o suspense dos próximos capítulos. Heleninha, sem saber, está a um passo de descobrir a maior mentira de sua vida, e de enfrentar a verdadeira responsável por sua destruição emocional. Nos próximos capítulos os dois ficarão cara a cara e a herdeira surtará e ficará em estado de choque.>