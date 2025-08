TELEVISÃO

Odete Roitman será morta 20 vezes em Vale Tudo: 'Todos podem ser assassinos'

Cena será gravada pela Globo várias vezes para evitar que o final seja vazado

"Na rua, o retorno é maravilhoso. As pessoas estão amando assistir e tem uma relação afetuosa com a novela. Foi uma novela controversa desde o início, das pessoas citando muitas questões, mas acho que chegamos em uma fase que ela se estabeleceu e está movimentando o Brasil. Quem não assiste na TV, assiste no TikTok, no Instagram, e as pessoas estão comentando", comemorou.

