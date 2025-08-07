Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor baiano MC 7Kssio está intubado e em estado grave após grave acidente em Salvador

Cantor de pagofunk passou por duas cirurgias e fãs se mobilizam para doar sangue

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:46

MC 7Kssio
MC 7Kssio Crédito: Divulgação

O cantor Cassio Aurélio da Conceição Oliveira, conhecido como MC 7Kssio, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer um acidente de moto em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana da capital baiana. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4) e envolveu duas motocicletas.

MC 7Kssio

Cantor baiano MC 7Kssio por Reprodução / Redes sociais
Cantor baiano MC 7Kssio por Reprodução / Redes sociais
Cantor baiano MC 7Kssio por Reprodução / Redes sociais
Cantor baiano MC 7Kssio por Reprodução / Redes sociais
Cantor baiano MC 7Kssio por Reprodução / Redes sociais
Cantor foi socorrido na noite de segunda (4) por Reprodução / Redes sociais
Nota da equipe por Reprodução / Redes sociais
1 de 7
Cantor baiano MC 7Kssio por Reprodução / Redes sociais

Segundo familiares, o artista de 43 anos teve fraturas no fêmur, na tíbia e no pé. Ele passou por duas cirurgias e precisou colocar fixadores nas pernas. Está intubado, mas em estado considerado estável. “O pessoal do hospital está prestando todo o apoio. A segunda cirurgia foi tudo bem”, contou o irmão, Jairo Oliveira.

Leia mais

Imagem - Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Galã de Vale Tudo é ex-cantor de axé, já foi atropelado por ônibus e perseguido por stalker

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

Chef famoso de reality da Globo se envolveu em escândalo com a esposa; relembre

Nas redes sociais, fãs, amigos e integrantes da equipe do músico se mobilizam para pedir doações de sangue. "Vamos compartilhar e quem puder doar é bom. Vamos ajudar nosso amigo neste momento difícil", escreveu Jarderson Santana Abrao, da equipe de 7Kssio. As doações podem ser feitas em qualquer tipo sanguíneo na sede da Hemoba, em Salvador.

Leia mais

Imagem - Veja que horas você deve tomar sol para aumentar os níveis de Vitamina D

Veja que horas você deve tomar sol para aumentar os níveis de Vitamina D

Imagem - Fique ligado: 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem

Fique ligado: 7 erros que você não pode cometer na redação do Enem

Imagem - Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

MC 7Kssio tem mais de 300 mil seguidores no Instagram e cerca de 63 mil ouvintes mensais no Spotify. Ele é conhecido por faixas como “Senta na 9”, “Blogueirinha Chapada” e “Breca novinha no grau”, além de Uma participação em "Convite Especial", que gravou ao lado de Parangolé. 

Mais recentes

Imagem - Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'

Atriz diz que ex ameaçou processá-la após revelar traições com amigas e babá: 'Traumático'
Imagem - Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga

Carolina Dieckmmann se emociona ao falar de Preta Gil e revela 'herança' deixada pela amiga
Imagem - Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

Junior Lima precisou de 20 anos de terapia para lidar com sexualidade: 'Sensibilidade muito aflorada'

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares
01

Saiba como ativar a internet gratuita da Starlink em celulares

Imagem - Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa
02

Da porta para fora: 4 plantas que o Feng Shui proíbe dentro de casa

Imagem - Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'
03

Etiquetas em garrafa de café causam polêmica e denúncia de racismo em Joinville: 'Vitimismo'

Imagem - Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação
04

Apresentadora ignora despedida de Daniela Lima após demissão da GloboNews e atitude repercute na redação