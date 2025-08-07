Cantor baiano MC 7Kssio está intubado e em estado grave após grave acidente em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:46
O cantor Cassio Aurélio da Conceição Oliveira, conhecido como MC 7Kssio, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer um acidente de moto em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana da capital baiana. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4) e envolveu duas motocicletas.
MC 7Kssio
Segundo familiares, o artista de 43 anos teve fraturas no fêmur, na tíbia e no pé. Ele passou por duas cirurgias e precisou colocar fixadores nas pernas. Está intubado, mas em estado considerado estável. “O pessoal do hospital está prestando todo o apoio. A segunda cirurgia foi tudo bem”, contou o irmão, Jairo Oliveira.
Nas redes sociais, fãs, amigos e integrantes da equipe do músico se mobilizam para pedir doações de sangue. "Vamos compartilhar e quem puder doar é bom. Vamos ajudar nosso amigo neste momento difícil", escreveu Jarderson Santana Abrao, da equipe de 7Kssio. As doações podem ser feitas em qualquer tipo sanguíneo na sede da Hemoba, em Salvador.
MC 7Kssio tem mais de 300 mil seguidores no Instagram e cerca de 63 mil ouvintes mensais no Spotify. Ele é conhecido por faixas como “Senta na 9”, “Blogueirinha Chapada” e “Breca novinha no grau”, além de Uma participação em "Convite Especial", que gravou ao lado de Parangolé.