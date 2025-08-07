TRAGÉDIA

Cantor baiano MC 7Kssio está intubado e em estado grave após grave acidente em Salvador

Cantor de pagofunk passou por duas cirurgias e fãs se mobilizam para doar sangue

Fernanda Varela

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:46

MC 7Kssio Crédito: Divulgação

O cantor Cassio Aurélio da Conceição Oliveira, conhecido como MC 7Kssio, está internado em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer um acidente de moto em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana da capital baiana. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (4) e envolveu duas motocicletas.

Segundo familiares, o artista de 43 anos teve fraturas no fêmur, na tíbia e no pé. Ele passou por duas cirurgias e precisou colocar fixadores nas pernas. Está intubado, mas em estado considerado estável. “O pessoal do hospital está prestando todo o apoio. A segunda cirurgia foi tudo bem”, contou o irmão, Jairo Oliveira.

Nas redes sociais, fãs, amigos e integrantes da equipe do músico se mobilizam para pedir doações de sangue. "Vamos compartilhar e quem puder doar é bom. Vamos ajudar nosso amigo neste momento difícil", escreveu Jarderson Santana Abrao, da equipe de 7Kssio. As doações podem ser feitas em qualquer tipo sanguíneo na sede da Hemoba, em Salvador.