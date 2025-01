FAMOSOS

'Não quero o meu filho em um ambiente de drogas, de porradaria', diz ex sobre desabafo de Bia Miranda

Entenda a confusão envolvendo os influenciadores

Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 12:44

Buarque, pai de Kaleb, fruto do seu antigo relacionamento com Bia Miranda, confirmou que prefere que o bebê de 7 meses não conviva com o namorado da mãe. Em suas redes sociais, o funkeiro disse que fez um contrato da guarda do menino por não gostar do ambiente ao qual o pequeno é submetido.

"Avisei a ela que iria na Justiça para pegar a guarda do Kaleb, isso explicado para a mãe, um final de semana com ela de 15 em 15 dias", falou. Buarque disse ainda que jamais proibiu que o menino conviva com Gato Preto, atual namorado de Bia, mas que pediu, sim, para que isso não acontecesse.

"Não existe proibição, existe o pedido. Não quero o meu filho em um ambiente de drogas, de porradaria, com um cara que já agrediu mulheres, que diz ser pai de duas crianças e só foi registrar uma há pouco tempo, um pai que não paga pensão, um pai descompensado, um pai que vive postando groselha na internet para ganhar seguidor", argumentou.

"Quem é pai, mãe, ou quem quer uma criação em paz para o filho, acredito que não vai querer viver em um ambiente de um bando de louco, com pessoas usando drogas o dia inteiro, 24 horas, com uma criança de 2 a 7 meses sendo formada, está tudo em formação, não tem nada definido", disse ele."O ponto principal não é quem vai ver ou quem não vai ver, o ponto principal é a saúde mental, a sanidade do meu filho, a forma como meu filho vai ser tratado. Isso sempre vai ser o ponto principal. A partir do momento que meu filho está em um ambiente de drogas, bebida e confusões, ele pode não entender nada, mas isso não faz bem para a saúde, para a criação de um recém-nascido, de um neném", completou o DJ.

Bia Miranda e Buarque terminaram o relacionamento pouco após o nascimento do menino, que vive com o pai. Bia engatou um romance com Gato Preto, com quem mora, e está grávida dele. Ela usou as redes sociais para desabafar e chorou de saudade do menino.

"Hoje, acordei com muita saudade dele, com o coração apertado. Entendo a preocupação do pai, também tenho minhas preocupações como mãe, mas minhas preocupações foram que eu só não quero que meu filho apareça com um roxo e com arranhado sem explicação. Agora, quem ele vai apresentar para o Kaleb, não importa, ele é o pai e tem essa responsabilidade. Só que ele não me vê da mesma forma, ele não seixa o Samuel ficar na mesma casa que o Kaleb", disse ela aos prantos.

"Nunca iria deixar alguém fazer mal para o meu filho. Acho que isso já é picuinha. Ele tem que sair do condomínio para meu filho vir? Sendo que meu filho mora na frente da minha casa, mora na minha frente e não posso ver meu filho", completou.