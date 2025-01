INTERATIVO

Mão na água congelante e iceberg de verdade: conheça o museu interativo do Titanic

Atração permite que visitantes tenham sensação de viver dia da tragédia

Fernanda Varela

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 13:42

Fachada do museu do Titanic Crédito: Reprodução

Uma atração encantadora, o Titanic Museum Attraction promete que os visitantes vivam uma experiência única. O local fica na cidade de Pigeon Forge, nos Estados Unidos, e permite que as pessoas tenham contato com água na mesma temperatura de quando aconteceu o naufrágio mais famoso do mundo.

O espaço conta com uma réplica imensa do navio, que impacta já na entrada. Além disso, 400 artefatos e mobílias originais da embarcação, resgatados do fundo do mar, ficam em exposição.

Museu do Titanic Crédito: Reprodução

Quase todo interativo, o museu promete fazer com que os visitantes entendam o dia da tragédia. Para uma experiência realista, todos são recepcionados como hóspedes do Titanic, por funcionários vestidos a caráter. Todos recebem uma réplica do cartão de embarque de um passageiro ou tripulação real do Titanic.

O espaço conta com reprodução idêntica das luxuosas cabines da primeira classe e dos aposentos da terceira classe, além dos famosos salões de festas. Há até um bote salva-vidas de tamanho real e igual ao da embarcação.

Museu do Titanic Crédito: Reprodução

Uma das atrações mais adoradas por quem visita é tocar em um iceberg real, como o que destruiu o barco. Além disso, é possível colocar as mãos em um espaço com água gelada a - 28 °C, temperatura em que estava o oceano quando os passageiros caíram no mar.

Os visitantes também podem tentar se equilibrar em um convés inclinado, para imitar a sensação do navio afundando.

O Titanic Memorial Room tem uma parede com os nomes das 2.208 vítimas que estavam na embarcação. Há ainda uma sala que homenageia os músicos que tocaram enquanto o barco afundava, para acalmar as pessoas.