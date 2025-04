POLÊMICA

'Tá queimando por dentro': Gato Preto desabafa após perder parto de Bia Miranda e revolta web

Ausente no nascimento da filha, criador de conteúdo diz ter tentado chegar a tempo, mas levanta dúvidas sobre paternidade

O influenciador digital conhecido como Gato Preto voltou a ser assunto nas redes sociais após comentar o nascimento de Maysha, filha de Bia Miranda. A bebê veio ao mundo na noite de terça-feira (23), mas a ausência do pai no parto levantou suspeitas e alimentou especulações, principalmente porque ele foi visto com outra mulher pouco depois de anunciar, mais uma vez, o fim do relacionamento com a ex-Fazenda. >