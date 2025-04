VIAGEM LUXUOSA

Saiba quanto custa o hotel de luxo onde Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão hospedados no Japão

Casal curte férias em Tóquio em hotel sofisticado com diárias que podem ultrapassar os R$ 41 mil

Virgínia Fonseca e Zé Felipe escolheram o Japão como destino para curtir as férias e celebrar o aniversário do cantor em grande estilo. O casal está hospedado em um dos hotéis mais luxuosos de Tóquio, o Bvlgari Hotel, onde as diárias variam entre R$ 9.600 e mais de R$ 41 mil, dependendo da suíte escolhida. >