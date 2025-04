VIAGEM INTERNACIONAL

Primeira classe de R$ 40 mil: veja como é o voo de luxo escolhido por Virginia e Zé Felipe

Casal mostra detalhes da cabine com suíte privativa, chuveiro a bordo e menu gourmet em voo para Dubai

Heider Sacramento

Publicado em 21 de abril de 2025 às 13:13

Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe embarcaram em mais uma viagem internacional com todo o conforto que a primeira classe pode oferecer. O casal compartilhou nas redes sociais os bastidores do voo de luxo no Airbus A380, que faz a rota entre São Paulo e Dubai, destacando os detalhes impressionantes da experiência aérea. >

Com passagens que podem ultrapassar os R$ 40 mil, dependendo da antecedência da compra e do destino, a cabine escolhida pelos influenciadores inclui assentos em couro totalmente reclináveis, semelhantes aos de um Mercedes-Benz Classe S, além de suítes privativas com janelas virtuais, controle de temperatura e iluminação ambiente.>

A companhia aérea Emirates oferece chuveiros a bordo Crédito: Divulgação/Emirates

“A nossa aeromoça disse que eu tinha pijama. Dessa vez eu aceitei. Quero viver absolutamente tudo nessa viagem, meu amor”, contou Virginia, empolgada nos stories.>

As comodidades não param por aí: travesseiros de pluma, pijamas com tecnologia hidratante, um pequeno guarda-roupa e banheiros com piso aquecido e chuveiro a bordo. Os 14 passageiros da primeira classe têm ainda à disposição perfumes da marca italiana Bulgari.>

Assentos em couro são totalmente reclináveis Crédito: Divulgação/Emirates

“Tem um comissário de bordo que é brasileiro. Na primeira vez que fui para Dubai ele estava na executiva. Agora está na primeira classe. Ele veio me perguntar se eu quero tomar banho. Acho que vou fazer isso porque a gente vai fazer conexão”, comentou a influenciadora.>

O menu oferece uma variedade de pratos sofisticados Crédito: Divulgação/Emirates