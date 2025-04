IGREJA CATÓLICA

Caixão simples e enterro fora do Vaticano: veja como será enterro do papa Francisco

Pontífice argentino será enterrado na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2025 às 11:44

Papa Francisco morreu aos 88 anos nesta segunda-feira (21) Crédito: Fabrizio Maffei/Shutterstock

Pela primeira vez em mais de um século, um papa será enterrado fora do Vaticano. Antes de morrer, o papa Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres e escolheu ser enterrado na igreja de Santa Maria Maggiore, em Roma. O corpo do pontífice argentino será colocado em um caixão na tarde desta segunda-feira (21), às 15h (horário de Brasília), na capela da residência Santa Marta, onde o papa morava. >

De acordo com o Vaticano, o cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Igreja Romana, presidirá o rito de certificação da morte e a colocação do corpo no caixão. O corpo de Francisco será exposto por três dias na Basílica de São Pedro para a devoção dos fiéis. Ele deve ser enterrado de quatro a seis dias a partir desta segunda-feira, primeiro dia de falecimento.>

Em abril de 2024, em uma nova edição do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (guia cerimonial dos rituais), Francisco descartou o uso do catafalco, plataforma onde os corpos dos papas eram colocados anteriormente. Ele escolheu ser enterrado em um único caixão, de madeira e zinco. Antes, os papas eram enterrados em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.>

A Igreja de Maria Maggiore foi um local especial para o papa Francisco. O templo foi o primeiro lugar em que o pontífice foi ao se tornar a maior liderança da Igreja Católica. Antes de Francisco, Leão XIII pediu para ser enterrado na igreja de São João de Latrão, em 1903.>

Ritual>

As exéquias (horas fúnebres) formam um conjunto de cerimônias que acontecem durante os Nove Dias Santos de luto após a morte de um papa. Os passos de constatação da morte até o sepultamento, que são conhecidos como três estações, permaneceram, mas com algumas alterações. >

Primeira estação

Nesta etapa, acontece a constatação da morte, exposição do corpo e orações. Tudo ocorreu na Casa Santa Marta, onde Francisco morava. Antes, a confirmação acontecia no Palácio Apostólico, antiga residência dos papas. O corpo do pontífice será embalsamado para que possa permanecer dias sendo velado. Em seguida, será vestido com paramentos litúrgicos e velado por membros do Vaticano. >

Segunda estação

A segunda etapa ocorre na Basílica de São Pedro. Nesta fase, ocorre o traslado do corpo para a basílica vaticana, as celebrações e as orações e missa de exéquias. O caixão permanecerá sem a tampa até a noite anterior do funeral. A férula papal, bastão do papa, não será colocada ao lado do caixão como antes. Serão colocados um saco com as medalhas cunhadas durante o pontificado e um tubo com o rogito. Fiéis poderão visitar à basílica nesta etapa. >

Terceira estação