Veja como foi a última aparição pública do Papa Francisco

Pontífice concedeu benção 'Urbi et Orbi' no domingo de Páscoa

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2025 às 09:00

Última aparição pública do Papa Francisco Crédito: Reprodução/Vatican News

A última aparição pública do Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, aconteceu no domingo de Páscoa (20), no Vaticano. Em uma breve apresentação, o pontífice deu a benção 'Urbi et Orbi', destinada à cidade e ao mundo, e pediu um cessar-fogo na Faixa de Gaza. >

O pontífice pediu ao Hamas que libertasse os reféns. “Expresso minha proximidade aos sofrimentos… de todo o povo israelense e do povo palestino”, dizia a mensagem.>

Francisco fez um convite ao desarmamento e pediu para que o governantes de todo o mundo usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento. "Estas são as 'armas' da paz: aquelas que constroem o futuro, em vez de espalhar morte!", disse.>

“A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transforma-se em uma corrida generalizada ao armamento”, continuou Francisco em sua mensagem.>

Do balcão central da Basílica Vaticana, Francisco acenou para os milhares de fiéis na Praça São Pedro e desejou a todos Feliz Páscoa. O pontífice estava acompanhado pelo cardeal-protodiácono, Dominique Mamberti, e pelo presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governo da Cidade do Vaticano, o cardeal Fernando Vérgez Alzaga.>