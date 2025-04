FEZ HISTÓRIA

Papa Francisco reuniu mais de 3,5 milhões de pessoas em visita ao Brasil

Viagem ao Rio de Janeiro foi a primeira internacional como pontífice

Millena Marques

Publicado em 21 de abril de 2025 às 08:39

Papa Francisco no Brasil Crédito: A.PAES / Shutterstock

Era 2013 e o Brasil sediava, pela primeira vez, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), maior evento católico de jovens do planeta. Com mais de 3,5 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro, o Papa Francisco reuniu o maior número de visitantes em uma única cidade brasileira até o hoje, segundo o Ministério de Turismo. >

Francisco, que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, visitou a Basílica da padroeira do Brasil antes de chegar ao Rio. Essa foi a primeira viagem internacional do pontífice como Papa. Na época, aliás, brincou com jornalistas que 'lamentaram' o fato do líder católico ser argentino, fazendo referência à rivalidade dos países.>

"Vocês querem tudo. Vocês já têm um Deus brasileiro, queriam um papa também?", brincou. >

Na JMJ, Francisco incentivou os jovens na busca pelo protagonismo de mudanças sociais. Em um discurso emocionante, ele pediu que a juventude assumisse uma missão missionária e de fortalecimento da Igreja, especialmente na América Latina. >

“A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam”, disse aos fiéis.>

Na Favela da Varginha, Francisco falou sobre desigualdade social e convocou os jovens a lutar por melhorias. Ele manifestou o apoio aos brasileios que lutavam por mudanças sociais — em junho de 2013, protestos ganharam as ruas do Brasil. >