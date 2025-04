SUCESSÃO

Conclave: como será a escolha do novo Papa?

Cardeais já são apontados como favoritos para a posição

Esther Morais

Publicado em 21 de abril de 2025 às 07:19

Protocolo fixo é seguido após morte de papa Crédito: Shutterstock

A morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21) abre o período conhecido como "Sé Vacante" e dá início aos preparativos para o funeral do líder religioso e organização dos preparativos para a eleição de um novo pontífice. Por enquanto, o Vaticano terá um governo temporário e o responsável por conduzir a transição do governo é o camerlengo. O cargo é ocupado atualmente pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. >

Atualmente, os cardeais são responsáveis pela escolha do novo papa durante um conclave, que ocorre na Capela Sistina, no Vaticano. Quando o conclave se reúne, os cardeais fazem um juramento de sigilo e permanecem trancados na capela até que um novo papa seja escolhido. >

O voto é secreto e, caso não haja consenso nas primeiras votações, o processo se repete até que a maioria de dois terços seja alcançada. Se, após quatro dias de votações, não houver resultado, um dia é reservado para oração e reflexão, e, se necessário, um segundo turno entre os dois candidatos mais votados pode ser realizado. >

A cada rodada de votação, as cédulas são queimadas, e a fumaça resultante é um indicativo do andamento da eleição. Fumaça branca significa que o novo papa foi escolhido, enquanto a fumaça preta indica que a eleição ainda não foi concluída. >

A fumaça branca se tornou um sinal oficial de escolha papal no final do século XIX, com o uso de produtos químicos específicos para gerar a cor.>

Quem será o próximo papa?

Quanto ao futuro papa, não há um sucessor pré-definido. O próximo pontífice será escolhido entre os cardeais elegíveis, e embora nomes como o cardeal italiano Matteo Zuppi e o filipino Luis Antonio Tagle sejam frequentemente citados como favoritos, qualquer cardeal do Colégio de Cardeais pode ser eleito, dependendo do resultado do conclave.>